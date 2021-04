Allisson Lozz se defiende de los haters y comparte un contundente mensaje

Desde que Allisson Lozz está alejada del medio artístico, la joven ex actriz, quien es recordada por haber participado en diversas telenovelas de Televisa, así como en un capítulo de "La Rosa de Guadalupe", se ha vuelto muy activa en las redes sociales.

Pero, ¿qué hizo enojar a la ex actriz de televisión? En La Verdad Noticias te lo decimos, pues durante un Live en Instagram, Allisson apareció sin una gota de maquillaje, mostrando su rostro al natural, lo que causó diversas críticas de los haters.

A la ex actriz de telenovelas Allisson Lozz no le parecieron algunos comentarios negativos que recibió sobre su físico, pues la joven solo quería hacer el video para compartir una rutina del cuidado de la piel y maquillaje, por lo que compartió un contundente mensaje.

Allisson Lozz y su contundente mensaje en Instagram

Debido a las críticas de los haters, quienes comentaron que cuando se arregla hace milagros, la ex actriz comentó que no permitirá que le falten al respeto y mencionó: "Yo no permito gente que saque cosas podridas de su corazón para nadie, ni para mi".

Allisson Lozz se luce sin una gota de maquillaje

La ex famosa de la televisión comentó que en su cuenta social de Instagram bloqueará a las personas que no aporten nada bueno para ella, pues mencionó que si la siguen por alguna razón negativa o para hacer un comentario negativo, serán bloqueados.

Allisson Lozz y las novelas que realizó en Televisa

Allisson Lozz protagonizó telenovela de Televisa

La ex actriz de Televisa comenzó su gran sueño de ser una actriz, y participó en telenovelas como: "Alegrijes y rebujos", "Misión SOS", de igual forma fue parte del elenco del melodrama juvenil "Rebelde", así como "Al diablo con los guapos" y "Las dos caras de Ana".

Pero, su última participación en televisión fue "En nombre del amor", la telenovela finalizó en el 2009 y desde entonces Allisson Lozz dejó su carrera como actriz. Actualmente se desempeña como directora de una marca de productos de belleza.

