Allisson Lozz revela que padece TRES enfermedades en los ojos ¡Lamentable!

El año pasado se dio a conocer que Allisson Lozz, ex actriz de la empresa Televisa, padecía ciertas complicaciones en la vista, e incluso ella misma confesó durante una transmisión de Instagram que los médicos le habían dicho que había gran posibilidad de quedarse ciega.

Allisson Lozz confesó en aquel tiempo que desde muy pequeña ha tenido que usar lentes, por lo que su deseo era operarse la vista apenas cumpliera la mayoría de edad, pero esto no fue posible, por lo que la ahora empresaria viajó a Estados Unidos para tener otros diagnósticos, pero fue ahí donde le revelaron que padece tres enfermedades.

"Me vieron en total cinco especialistas y confirmaron que no tengo queratocono. Tengo dos tipos de enfermedad, mi ojo es muy largo y eso hace que no entre la luz adecuadamente, lo que hace que tenga una graduación muy alta. La otra enfermedad es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente sí se notan”, declaró la actriz en una reciente aparición en Instagram.

Allisson Lozz encuentra solución a sus problemas

Para fortuna de Allisson Lozz, quien no pudo evitar las lágrimas, compartió que no se quedará ciega a los 30 años como le habían dicho otros médicos, por lo que aseguró sentirse muy agradecida con Dios. También señaló que ahora no tiene prisa alguna en hacerse la cirugía.

"Lo que me dijeron es que pueden hacer una cirugía para sustituirlo sistemáticamente, la buena noticia es que no, no me voy a quedar ciega a los 30 años ni a ninguna edad al parecer y eso me hace muy feliz, estoy muy agradecida con mi Dios. Tantos años creyendo esto y saber que hay solución es increíble, ya lloré mucho, estoy muy contenta" finalizó Alisson Lozz.

Fans de la ahora exitosa empresaria la felicitaron por esta excelente noticia; de igual forma, algunos usuarios de las redes sociales le externaron sus deseos de volver a verla en alguna producción de Televisa, pero se sabe que ella no tiene planes de regresar a la actuación.

Allisson Lozz asegura que sus problemas de la vista tienen solución.

¿Te gustaría que Allisson Lozz regrese al mundo de las telenovelas? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram