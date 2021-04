Allisson Lozz quiere cambiar su nombre y le pide ayuda a sus fans

Allisson Lozz, conocida por su participación en exitosas telenovelas de Televisa, informó en su cuenta de Instagram que está en búsqueda de un nuevo nombre, y pidió ayuda a sus fanáticos para que le den algunas ideas. Dijo que desea llamarse ahora como alguna ciudad o país, ya que son nombres que le gustan mucho.

Incluso, la ahora empresaria de la marca Mary Kay informó que esta fue la razón por la que sus dos hijas tienen nombres de importantes ciudades, ya que se llaman London y Sydney.

“Tengo la tarea esta semana de cambiar mi nombre un tiempo a uno elegido por mí. Saben que amo los nombres de países, mis niñas se llaman London, Sydney y mi perrita Hawái", explicó en sus redes sociales la famosa.

No obstante, Allisson aclaró que sí le gusta su nombre actual pero que son otros los motivos por los que quiere cambiarlo: "Es parte de una tarea, no es que no me guste mi nombre, bueno el segundo no me encanta ‘Marian’”.

Aunque la mexicana no reveló por qué ha decidido cambiarse el nombre, muchos de sus seguidores en Instagram le dieron diversas ideas. Asimismo aclaró que los nombres de lugares son algo común en su familia.

“Chelsea se llama mi hermana; Argelia, así se llamaba mi abuelita materna. Bélgica, allá vive la hermana de mi esposito con su esposo y mis sobrinos, es lindo, pero sería confuso”, comentó a sus fans. Y agregó: “Irlanda, me encanta, así se llama mi sobrina”.

La ex actriz de Televisa es conocida por telenovelas como "Misión S.O.S" y "Al Diablo con los guapos"/Foto: NRT México

¿Allisson Lozz quiere alejarse más del ojo público?

Como ya te hemos dicho en La Verdad Noticias, Allisson Lozz de 28 años decidió retirarse del ojo público durante muchos años tras renunciar a la actuación.

Y es que la joven no estuvo conforme con la vida que tenía como actriz, ya que ella deseaba casarse y convertirse en mamá, sueño que cumplió.

Allisson ahora quiere tener un nuevo nombre pero no se sabe el motivo por el que quiere cambiarlo/Foto: El Intranews

Sin embargo, hace unos meses decidió abrir su cuenta de Instagram pública y rápidamente se llenó de miles de seguidores quienes extrañaban ver a Allisson.

Además, la celebridad ahora es una exitosa empresaria y asegura que no desea retomar su carrera actoral, ya que es feliz con su trabajo.

Pero el repentino cambio de nombre de la famosa cuyo nombre completo es Allisson Marian Lozano Núñez, ha hecho pensar que la joven mamá posiblemente desea nuevamente retirarse del ojo público, o tal vez usar su “nueva identidad” para su vida cotidiana y dejar “Allisson” para las redes sociales.

