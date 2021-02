Allisson Lozz presume su figura en coqueto traje de baño

A pesar de que ha tratado de llevar su vida lejos del ojo público, la ex actriz Allisson Lozz vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales gracias a las historias que compartió en su cuenta de Instagram, en las cuales presumía su figura en un coqueto y escotado traje de baño a las orillas de las paradisíacas playas de Florida.

Por medio de Instagram, Allisson Lozz presumió que ella y su esposo Eliu Gutiérrez, con quien lleva casada 10 años, vacacionaron en las playas de Florida. En las imágenes y videos podemos ver a la ahora consultora de belleza lucir su figura en un traje de baño verde, el cual combinó con un sombrero negro, mismo que le ayudó a protegerse del sol.

Cabe destacar que han sido muy pocas las ocasiones en las que la ex actriz de Televisa deja ver su figura en traje de baño, razón por la cual dichas imágenes causaron gran furor entre sus fanáticos, quienes todavía insisten en pedirle que regrese al mundo de las telenovelas.

Allisson Lozz sorprendió a sus seguidores de Instagram al presumir imágenes de su última visita a la playa.

Allisson Lozz enfrenta sus problemas de visión

La estancia de Allisson Lozz en Florida se debe a que la ex actriz de telenovelas visitó a cinco especialistas de la vista para que le diera una segunda opinión, esto luego de que un médico le revelara que podría quedar ciega antes de los 30 años, diagnóstico que a ella le preocupó.

Sin embargo y tras haber escuchado a otros médicos, Allisson Lozz aseguró que no perderá la vista antes de los 30 años, aunque reveló que padece de tres enfermedades en los ojos, mismas que provocan que tenga una visión limitada, así lo contó en unos videos que compartió en sus historias de Instagram.

Allisson Lozz reveló que sus problemas de visión podrían acabar pronto.

"Me vieron en total cinco especialistas y confirmaron que no tengo queratocono. Tengo dos tipos de enfermedad, mi ojo es muy largo y eso hace que no entre la luz adecuadamente, lo que hace que tenga una graduación muy muy alta. La otra enfermedad es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente sí se notan”, declaró.

