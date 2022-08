¿Allisson Lozz furiosa? Responde a quienes la critican por comprar ropa barata

La ex actriz de Televisa no dudó en defenderse de los ataques que recibió estos últimos días en redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Allisson Lozz fue captada comprando en una tienda de ropa de segunda mano que está ubicada en Estados Unidos, país en el que radica desde hace varios años junto a su esposo e hijas. Dicha situación desató una ola de críticas en su contra pero ella no dudó en defenderse.

Recordemos que fue en 2010 cuando la actriz renunció a Televisa para enfocarse a su familia y a su religión, lo cual no fue bien visto por sus fans, quienes aún anhelan verla regresar a los foros de grabación. Sin embargo, ella ha dejado en claro que no retomará su carrera actoral debido a que esta le trae dolorosos recuerdos y que no es bien remunerada.

Luego de vivir varios años lejos del ojo público, Allisson Lozz regresó a las redes sociales para presumir su faceta como empresaria. De acuerdo a sus declaraciones, ella se ejerce como consultora de belleza de una famosa marca de maquillaje, profesión que le ha dejado generosas ganancias e incluso le ha permitido ganar lujosas camionetas.

No obstante, el hecho de haber sido captada comprando ropa de segunda mano desató una ola de críticas en su contra, además de que despertó rumores de una posible crisis económica. Asimismo, hubo quien le pidió que reconsidere la idea de regresar a Televisa para mejorar su estilo de vida.

Allisson Lozz le responde a sus haters

La ex actriz de Televisa dejó en claro que ella no necesita comprar en tiendas de lujo para sentirse bien.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que la ex actriz de Televisa abordó esta nueva polémica, esto luego de que uno de sus seguidores la cuestionara sobre las críticas que ha recibido por comprar en tiendas de ropa de segunda mano. Con la sinceridad y la humildad que le caracteriza, ella dejó en claro que compra sin fijarse en la tienda.

“Yo compro lo que me guste sin importar donde lo vendan”, respondió Allisson Lozz para luego presumirle a todos sus fanáticos que estaba fascinada con unos lentes que compró en una tienda de Las Vegas y que solo le costaron 10 dólares ($204 MX).

¿Qué pasó con Allisson Lozz?

Hoy en día, la ex protagonista de telenovelas está enfocada a su negocio de belleza y a su familia que radica en Estados Unidos.

Tras protagonizar la telenovela ‘En nombre del amor’ en 2008, Allisson Lozz renunció a Televisa para convertirse en Testigo de Jehová y ahora se dedica a vender productos de maquillaje. En la actualidad, ella vive en Colorado, Estados Unidos junto a su esposo Eliu Gutiérrez y sus dos hijas: Sidney y London.

Fotografías: Redes Sociales