Allisson Lozz ex actriz de Televisa podría quedar CIEGA ¡Alarmante!

Allisson Lozz revela que podría perder la vista

Allisson Lozz, quien era considerada una de las actrices juveniles con un gran éxito en las telenovelas, su vida cambió de una forma inesperada y tras haber protagonizado el melodrama "En nombre del amor", decidió alejarse de los reflectores y olvidarse de su carrera como actriz.

En La Verdad Noticias, te hemos informado que la ex actriz de Televisa, ha estado muy activa en las redes sociales, presumiendo a sus seguidores lo que están haciendo con su vida, pues ahora está dedicada a su religión y a su negocio como vendedora de maquillaje de una marca.

La joven empresaria Allisson Lozz, ha compartido a los usuarios que debido a la pandemia, decidió dedicarse a vender productos de maquillaje, incluso en una de sus publicaciones reveló que debido a su trabajo ganó una camioneta de lujo, lo que la tiene muy feliz.

Allisson Lozz preocupa a sus fans al revelar que podría perder la vista

Mediante su cuenta de Instagram, Allisson compartió una transmisión en vivo revelando una impactante noticia a sus seguidores, la ex actriz de telenovelas mencionó que podría quedar ciega, pues los médicos rechazaron hacerle una cirugía láser.

La ex actriz comentó lo siguiente: "Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía'. Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos".

Te puede interesar: Allisson Lozz gana lujosa camioneta en su trabajo ¿Mejor que en Televisa?

El programa "Hoy" de Televisa compartió el video que publicó Allisson Lozz en sus redes sociales, pues la famosa comentó que podría perder la vista a los 30 años, pues actualmente tiene 28 años de edad. En el video la ex actriz comentó que espera que la tecnología avance más.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.