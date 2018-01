Allisson Lozz comparte foto tras cumplir 7 años de casada

Allisson Lozz no deja en el olvido a sus fanáticos, quienes siguen al tanto de los detalles de su vida y esta semana sorprendió a todos al compartir su felicidad con una noticia que le cambió la vida desde hace 7 años.

Allisson y su marido, Eliú Gutiérrez, cumplieron 7 años de casados y como es una fecha especial, ella no dejó pasar el momento importante para revelar a través de una carta todo lo que ha vivido.

La protagonista de 'Al diablo con los guapos' redactó un texto lleno de emotividad y en su perfil de redes sociales agradeció todas las bendiciones que ha recibido, así como la familia que ha formado junto a Eliú:

"Amor hermoso, déjame decirte que: En ti encontré más que una sonrisa, encontré más que un beso, más que un abrazo, más que un te amo… En ti encontré un excelente consejero, una persona trabajadora, una persona maravillosa que siempre me ha dado su amor y cariño incondicional sin pedir mucho a cambio y sin importar mi pasado y aún mi presente.

Una persona que está ahí cuando yo estoy mal y celebra conmigo cada pequeño logro aún cuando no me doy cuenta lo que he conseguido; en ti encontré un esposo que está dispuesto a luchar contra lo que sea por un año mejor y sigue esforzándose por ser un buen cabeza, equilibrado y motivado."