¿"All too Well (Taylor´s version)" de Taylor Swift realmente dura 10 minutos?

El anuncio de Taylor Swift sobre el lanzamiento de su regrabación de RED fue envuelto con un gran indicio de que los fanáticos acérrimos finalmente podrían obtener un regalo que habían estado esperando durante años: la obra original de 10 minutos de su clásico desgarrador "All Too Well".

"Esta será la primera vez que escuchen las 30 canciones que debían ir a Red", escribió Swift en la revelación del viernes (18 de junio) que Red (la versión de Taylor) se lanzará el 19 de noviembre. "Y oye, una de ellas tienen incluso diez minutos de duración".

Es importante señalar que no ha confirmado oficialmente el título de la canción de 10 minutos que aparecerá en el álbum, pero en Twitter, Taylor Swift anunció el lanzamiento de Red (Taylor´s Version) con un emoji de una bufanda roja y te explicamos que significa.

La bufanda de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal fue la inspiración detrás de "All too well"

El emoji de la bufanda en el tuit reciente de Swift podría ser un guiño muy obvio a cierta bufanda que ha cobrado vida propia para las Swifties, la que se dejó en un cajón de la casa de la hermana de Jake Gyllenhaal para luego ser inmortalizada en "All Too Well".

"Pero te quedas con mi vieja bufanda de esa primera semana porque te recuerda a la inocencia y huele a mí. No puedes deshacerte de él porque lo recuerdas muy bien", canta la ganadora del Grammy en el famoso tema.

La noticia del lanzamiento de la versión de 10 minutos de "All too well" (cuya existencia fue confirmada por la estrella hace años) hizo que los fans de Taylor Swift volvieran tendencia a su ex, Jake Gyllenhall, por ser la inspiración detrás del tema.

"All Too Well" (Taylor´s version) durara 10 minutos

"All too well" es un tema favorito de los fans de Swift

"All Too Well" es la primera canción que Taylor Swift escribió para RED el álbum de sus rupturas amorosas, y con solo cinco minutos y medio, ya es la grabación más larga en la lista de canciones del álbum original de 2012.

En varias entrevistas a lo largo de los años, tanto Swift como la coguionista, Liz Rose se han referido a versiones aún más largas de la canción que el público nunca ha tenido el privilegio de escuchar, incluida una que dura solo unos 10 minutos, con varios versos. que no hizo el corte final.

"Fue un día en el que era, como, un humano roto, entrando en el ensayo sintiéndome terrible por lo que estaba pasando en mi vida personal", recordó Swift sobre los orígenes de "All Too Well" en un podcast con Rolling Stone.

"Terminé tocando cuatro acordes una y otra vez, y la banda empezó a tocar ... La gente empezó a tocar conmigo. Creo que se dieron cuenta de que realmente lo estaba pasando. Empecé a cantar y hacer riffs. y como improvisando esta canción que básicamente era 'All Too Well'.

Ella continuó: "Básicamente, recuerdo que mi técnico de sonido me dijo: 'Oye, quemé un CD de lo que estabas haciendo en caso de que lo quisieras ... Terminé llevándome a casa y escuchándolo, y estaba como 'Realmente me gusta esto, pero definitivamente dura como 10 minutos y necesito reducirlo'".

Fans de Taylor Swift recuerdan como en la gira de 2012 por RED, la cantante solía llorar al interpretar "All too Well", pero con los años, el emocional tema se convirtió en uno de los favoritos del público lo que hizo que cambie el significado para la compositora y sus sentimientos hacia este.

