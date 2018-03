Alistan primer evento masivo tras terremoto, U2 AFP / La Verdad Noticias. La banda irlandesa U2 prepara su regreso a la Ciudad de México, a donde llegará la próxima semana para ofrecer un par de conciertos tras el sismo de magnitud 7.1 que sacudió el país el pasado 19 de septiembre. Las presentaciones del cuarteto irlandés, programadas para el 3 y 4 de octubre, representan el primer evento masivo en la capital mexicana tras el terremoto que dejó unos 355 fallecidos, principalmente en la Ciudad de México. México marca el inicio del tramo latinoamericano de la gira con la que U2 celebra el 30 aniversario de su álbum "The Joshua Tree", iniciada en Vancouver, Canadá, el pasado 12 de mayo. De acuerdo con cifras de la promotora Ocesa, se espera que unas 120 mil personas asistan en total a los dos conciertos. La banda liderada por el cantante Bono mantiene una estrecha relación con México, y prueba de ello son los mensajes de solidaridad que el vocalista y sus compañeros -el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr.- dedicaron al país hace unos días, durante sus presentaciones en las ciudades estadounidenses de Phoenix y San Diego. "Nuestras oraciones están con Ciudad de México esta noche", expresó el cantante, seguido de un "¡Viva México!", que lanzó durante su recital en Glendale, Arizona, la noche del 19 de septiembre. El día del terremoto, el cuarteto dublinés escribió en Instagram el mensaje "Holding you close Mexico", acompañado de una fotografía de sus fans con la bandera mexicana. El amor de U2 por México no es algo nuevo, y prueba de ello es el legendario video "Popmart: Live from Mexico City" que la banda grabó durante su concierto del 3 de diciembre de 1997 en el Foro Sol, el mismo lugar donde tocarán la próxima semana.

