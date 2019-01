Alika llega a Mérida para sorprender a la audiencia

Nacida el 28 de junio de 1977 en Montevideo, es hija de madre paraguaya y padre charrúa, parecía predestinada a convertirse en uno de los referentes del Roots Reggae Dancehall de habla hispana.

Influenciada notablemente por el Hip Hop que escucho desde pequeña y con el cual dio sus primeros pasos en la música. En 1994, junto a Malena D'Alessio fue fundadora del dúo Actitud María Marta, una de las primeras bandas de rap femenino de Argentina y Latinoamérica la cual fue reconocida por la prensa como la banda Revelación del año 1995. Con AMM edita "Acorralar a la Bestia" (1996, Polygram). Posteriormente se aleja de la banda y comienza a transitar su camino en solitario con su proyecto Alika & La Nueva Alianza, volcándose de lleno al reggae y a la cultura rastafari.

Alika se ha mantenido firme en su propuesta musical con letras comprometidas socialmente.

La guapa intérprete ha grabado los siguientes discos: No dejes que te paren (2000), Sin Intermediarios (2003), Razón Meditación Acción (2006), Educate Yourself (2008), Mad Professor Meets Alika (2009), Alika Live Niceto Club (2011), Unidad y Respeto Mixtape (2011), Dub Yourself, remixes (2012) y Mi Palabra Mi Alma (2014), logrando que varios de los temas aquí incluidos sean considerados grandes himnos del Reggae en español. Canciones como Ejercito Despierta, No te pongas triste, Galang, El rugido del León, Costumbre de matar y Oye mi amiga, han contribuido a establecerla como una estrella internacional del Reggae y a la vez, han ayudado a colocar el Reggae latino en el mapa mundial.

Alika es una de los líderes del mundo reggae- dancehall de habla hispana.

Gracias a su perseverancia, aceptando presentaciones en diversos países, en muchas ocasiones no con las mejores condiciones, pero con una determinación férrea, logró que por ejemplo, para la grabación del disco Razón, Meditación Acción del 2006, contó con la colaboración del reconocido productor de dub Mad Proffesor, logrando una excelente conexión que se destacó todavía más en el 2009 con el lanzamiento del álbum Mad Proffesor meets Alika, el cual fue enteramente producido por el genio del dub.

Gracias a este tesón Alika es de hecho una de los líderes del mundo reggae- dancehall de habla hispana, ganando reconocimiento como una voz fuertemente consciente que emana de América Latina, escribiendo letras directas y claras que hablan del respeto, la dignidad, y la confianza en uno mismo.

Alika se presentará en el Delorean, Santuario Sonoro, en un evento que también contará con la participación de Tkilla, Los Mayucas del Mayab, Kaxan kan y Dj Rastek, entre otros.

Ricardo D. Pat