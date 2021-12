Alicia Witt, actriz de La Ley y el Orden encuentra muertos a sus padres en casa

El hallazgo fue hecho por uno de sus primos

Momentos verdaderamente devastadores y de desconcierto son los que vive la actriz de La Ley y el Orden y Walking Dead, Alicia Witt luego de que sus papás Diane Witt y Robert Witt de 75 y 87 años respectivamente fueran encontrados muertos el pasado lunes 20 de diciembre dentro de su propia casa en Massachusetts, Estados Unidos.

El impactante y triste hallazgo se dio después de que Alicia le pidiera a familiares acudir al domicilio luego de ya varios de intentarse comunicar con sus padres sin éxito según informes de la agencia de noticias "The Associated Press".

Hasta el momento se desconocen las causas reales de su muerte, sin embargo, ya hay varias líneas de investigación dentro de las que destacan posibles problemas de salud en los últimos días, lo que nos recuerda el caso que te informamos hace pocos días en La Verdad Noticias en la que una niña encontró de igual manera a sus padres muertos dentro de su casa, sin embargo ellos habrían perdido la vida a causa del Covid-19.

Muertos en su propia casa

Sobre el caso, la actriz comentó, "Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo están. Lamentablemente el resultado fue inimaginable", a través de un comunicado en el que también solicitó privacidad, "Necesito llorar y resolver en mi cabeza este giro de los acontecimientos y está perdida surrealista".

Por ahora no hay datos concretos para determinar cuál fue la causa de la muerte de ambos padres de la actriz, la policía solo ha mencionado que la pareja había tenido problemas con el horno y se encontraba usando un calentador, pero los primeros peritajes indican que no hay signos de monóxido de carbono en el hogar, por lo que seguirán investigando.

En contraste, el medio de noticias "Telegram & Gazzete", informó que los vecinos de la pareja comentaron que la pareja había estado enferma durante los últimos días y que la casa había tomado un aspecto de abandono ya que rara vez salían del domicilio, incluso explicaron que les llegaron a ofrecer ayuda para las labores del hogar pero que el matrimonio Witt siempre negaba las atenciones.

¿Quién es Alicia Witt?

Alicia Witt es una famosa actriz, cantante, modelo y músico estadounidense que es reconocida principalmente por interpretar a Nola Falacci en la serie de televisión La Ley y el Orden, además de que recientemente participó en como Paula en The Walking Dead y como Zelda en Orange is The New Black.

También ha participado activamente en el cine en diversas películas, aunque sus papeles principales siempre se han posicionado en la pantalla chica, de la que destaca como te comentábamos previamente su participación en 2007-2008 en "Law & Order", serie que por cierto cumplió ya 500 episodios emitidos en televisión.

