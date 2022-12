Alicia Villarreal y su ex Arturo Carmona unidos por su hija

La cantante Alicia Villarreal y su ex pareja el actor Arturo Carmona estuvieron juntos en el lanzamiento de su hija Melanie como cantante en Monterrey, Nuevo León, en un festival en el que participó la llamada "Guerita Consentida"

Con el tema "Te aprovechas" Melanie salió al escenario para cantarlo junto a su madre quien se mostró contenta porque su hija dio sus primeros pasos como cantante, así lo reveló en una plática que La Verdad sostuvo con la regiomontana.

"He tenido a mis hijos en el escenario muchas veces. Melanie ha cantado desde chiquita, me ayudó en la producción del disco en organización, en cosas de estudio, es su carrera también, me siento más arropada, que son de los míos"

Alicia Villarreal