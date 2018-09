Alicia Villarreal y el obscuro secreto de 'Límite'. (VIDEO)

Alicia Villarreal se confesó y habló de su pasado en una entrevista exclusiva para un programa de espectáculos, donde admitió el obscuro secreto de 'Límite', agrupación donde ella era la vocalista.

La cantante explicó que cuando la contrataron, las cláusulas del convenio que firmó eran muy específicas, pues la condicionaban en varios aspectos de su vida personal, donde incluso le prohibían embarazarse.

“Una regla era no tener pareja o no tener hijos, incluso me llegaron a decir: ‘si tienes hijos te va a cambiar la voz, ya no vas a cantar igual y aparte te vas a hacer más sensible, vas a llorar, y vas a querer estar en tu casa con tus hijos' y la verdad si me daba miedo", detalló.