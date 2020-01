Alicia Villarreal quiere que su hija Melanie Aidée protagonice su bioserie

La cantante mexicana Alicia Villarreal comentó durante una entrevista que ya le han dado algunas propuestas para publicar su bioserie como lo han hecho otros artistas de la talla de Juan Gabriel, José José, Luis Miguel, Paquita la del Barrio, Selena, entre muchos otros. Sin embargo, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” aún no se ha decidido si contará o no su vida personal y profesional en la pantalla.

Aunque la cantante y compositora Alicia Villarreal aún no esté segura de con qué empresa haría su bioserie, sí está segura de que desea que la protagonista de su serie sea su hija Melanie Aidée Carmona, quien cuenta con 20 años, y es hija también del actor y ex futbolista Arturo Carmona.

Además de que Melanie es el vivo retrato de su mamá, la joven ya se encuentra preparándose para ingresar en el medio artístico, tanto en el canto como en la actuación. Por lo que Alicia Villarreal estaría más que feliz de que sea su primogénita la encargada de protagonizar su bioserie.

Alicia Villarreal no quiere que le inventen chismes

La ex vocalista del “Grupo Límite” también comentó que no le gustaría que cuando cree su serie autobiográfica, le lleguen a inventar algún chisme o controversia, puesto que sabe que aunque no ha hecho las cosas perfectas, tampoco le gustaría que hicieran chismes sobre su vida.

También te puede interesar: Arturo Carmona ex jugador de Tigres denuncia agresión en contra de su hija

No obstante, Alicia Villarreal de 48 años, originaria de Nuevo León, es una de las cantantes femeninas más importantes del género grupero y la música regional mexicana. Ha recibido distintos reconocimientos por su carrera y producciones musicales, así como ha tenido múltiples canciones que se han posicionado en el gusto del público como “Ladrón”, “Insensible a ti” y “Ay papacito”.

Pero la vida de Alicia Villarreal también ha estado envuelta en la polémica por sus matrimonios; razón por la cual ella aún no se siente segura de compartir con el público todas estas vivencias íntimas que tuvo en el pasado. y hasta la actualidad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.