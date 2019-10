Alicia Villarreal: Su hija sufrió AGRESIÓN SEXUAL según su papá ¡Qué triste! (FOTOS)

Alicia Villarreal: Su hija sufrió AGRESIÓN SEXUAL según su papá ¡Qué triste!

Melanie Carmona, quien es la famosa hija de la cantante Alicia Villareal y quien hace unos meses se lanzó como cantante ha causado polémica por unas declaraciones que realizó su papá.

Hay que destacar que durante el estreno de la obra “La vida galante”, el deportista Arturo Carmona expresó en entr5evista para el Programa Hoy, que su joven hija casi es víctima de un abuso sexual.

Ante las cámaras y micrófonos Arturo CXarmona detalló los hechos: “Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona y no quiero ni siquiera decir las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más”.

Luego de que diera a conocer esta noticia, muchos medios de comunicación se vieron preocupados por la hija de Alicia Villarreal, por lo que el también actor aclaró que: ““mi hija está bien, está muy nerviosa, con muchos medios, temores. Afortunadamente no pasó más, logró salirse, zafarse, está maltratada, esta con lesiones en el brazo, yo creo que estuvo forcejeando”.

Hay que destacar que de todo este hecho también Arturo Carmona, hizo saber a la prensa que tanto él como Alicia acudieron ante las instancias correspondientes para realizar la denuncia correspondiente y espera que su experiencia pueda servir de alerta a otros padres, que se encuentren con este lamentable hecho.

MELANIE CARMONA Y LA MÚSICA

Hay que recordar que Melanie Carmona, quien cada vez se hace más popular en las redes sociales, dio mucho de qué hablar, al anunciar en un programa de radio que comenzará a ejercer su camino en la carrera musical.

Con tan solo 19 años, expresó feliz de la vida que espera pronto lanzarse como cantante profesional, y así, seguir los pasos de su exitosa madre, quien todo el tiempo permaneció a su lado durante la entrevista.