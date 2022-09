Alicia Villareal quiere que Angelique Boyer la interprete en su bioserie

Las declaraciones de la cantante causaron gran furor entre sus fanáticos.

Alicia Villareal se encuentra muy feliz con el apoyo que ha recibido por parte de sus fans a lo largo de casi 30 años de carrera artística, mismos que desea plasmar en una bioserie y que al parecer ya tiene elegida a su protagonista, estamos hablando de la actriz Angelique Boyer.

En un reciente encuentro con la prensa, la ex vocalista de Límite mencionó que ya se encuentra trabajando en un proyecto televisivo que cuente su vida. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella está convencida de que la novia de Sebastián Rulli tiene lo necesario para interpretarla en la pantalla chica.

“A mí me encantaría Angelique, porque creo que ella tiene esa esencia que puede mostrar al público de lo que es su ‘güerita consentida’”, dijo Alicia Villareal, quien también aseguró que Arturo Carmona no participará en este proyecto, del cual aún no se tienen mayores detalles.

El legado de Alicia Villareal

"La Güerita Consentida" es considerada un ícono del género grupero en México.

No se puede negar que existe bastante material para una bioserie de Alicia Villareal, quien inició su carrera en 1992 al ser la vocalista de diversas agrupaciones con quienes se presentaba en fiestas de cumpleaños, graduaciones escolares, aniversarios y pequeñas reuniones familiares de su natal Monterrey.

Años más tarde se animaría a formar el grupo Límite, el cual le dio el reconocimiento a nivel nacional pero también probó suerte como solista. Actualmente, ella continúa enfocada en su carrera musical y al mismo tiempo funge como jueza de canto junto a Lupillo Rivera en el programa El Retador de Televisa y Univisión.

Te puede interesar: ¡Increíble! Así era Alicia Villarreal de joven

¿Cuánto gana Angelique Boyer por una novela?

Hoy en día, la actriz es muy querida por el público televidente.

Angelique Boyer nació el 4 de julio de 1988, por lo que ahora tiene 34 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz nacida en Saint-Claude, Jura, Francia inició su carrera artística en 2004 y hoy en día es considerada un ícono de las telenovelas en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales