Alicia Manchado en pánico por Coronavirus en escuela de su hija

La hermosa actriz y ex Miss Universo Alicia Machado de 43 años compartió en su cuenta oficial de Instagram un vídeo en el que declara su angustia por la reciente declarada pandemia por el virus procedente de Wuhan, China: El coronavirus (CODIV-19).

En el vídeo, la talentosa actriz Alicia Machado muestra el cuarto de su pequeña hija Dinora y le pide que muestre a la cámara las alarmantes noticias sobre la actual situación vivida en el colegio donde estudia la pequeña y es en donde Dinora muestra una fotografía de un noticiero, donde comentan que ya existen cuatro casos confirmados de personas infectadas por el virus CODIV-19 en el plantel estudiantil donde asiste, su madre Alicia Machado, se muestra visiblemente preocupada durante todo el vídeo, y comenta que no mandaría de regreso a clases a la pequeña Dinora, hasta que la situación de alarma se resuelva en el colegio.

“Estoy tan angustiada, de verdad que no sé, estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, o sea, me da miedo” comentó la también modelo.

Además, la actriz venezolana declara que la actual situación la tiene muy preocupada, pues ella y su esposo se encuentran con una carga laboral muy fuerte y les será difícil encargarse ellos mismos de su pequeña hija Dinora.

Virus se propaga en el espectáculo

La situación actual con el virus, se encuentra fuera de control, ya que dentro del mundo del espectáculo ya se han confirmado casos del virus, entre ellos el defensa de 25 años de la Juventus de Turín Daniele Rugani quien fue el primer jugador de la serie A en dar positivo por el Covid-19 y el actor Tom Hanks junto a su esposa Rita Wilson quienes dieron positivo luego de pasar varios días mostrando los síntomas del virus.

Todos los contagiados se deben encontrar bajo cuarenta y en el caos de los famosos algunos han subido a sus respectivas cuentas oficiales de Instagram algunas de las medidas que han llevado a cabo para tratar de no propagar ellos el virus.