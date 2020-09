Alicia Machado volverá a posar DESNUDA para Playboy ¡OMG!

Recordemos que Alicia Machado saltó a la fama después de haber resultado ganadora en el famoso certamen de belleza “Miss Universo” en el año 1996; y desde entonces la guapa modelo se fue construyendo un camino en el medio artístico.

Y ahora su nombre se encuentra entre las tendencias, después de que ella misma revelara para un programa de Televisión, que muy pronto volverá a posar desnuda para la famosa revista Playboy.

De esta manera Alicia Machado aseguró que a sus 42 años de edad se siente completamente segura sobre su cuerpo; y aunque este ha presentado los cambios naturales del paso del tiempo, está dispuesta a mostrarlo al desnudo.

“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial”