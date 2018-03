Agencia México/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¿Alicia Machado tiene un nuevo galán? Al parecer el amor está en el aire para la guapa ex reina de belleza. Pues todo indica que Alicia Machado ha decidido darle una nueva oportunidad al amor. Las cámaras del programa 'Suelta la Sopa' captaron a Alicia Machado en las playas de Miami.

La guapa Alicia Machado no solo estaba tomando el sol, sino que se encontraba disfrutando de una agradable compañía. Lo que llevó a todos a hacerse la pregunta si ¿Alicia Machado tiene un nuevo galán? Pues estaba acompañada un joven y fornido galán mientras disfrutaba del sol. La ex reina de belleza y el hombre en cuestión disfrutaron de una relajada tarde en la playa. En su descanso además de beber algunos tragos, estuvieron platicando y no dudaron en mostrarse afectuosos y darse algunos besos y abrazos para demostrar que su relación va más allá de la amistad.Cabe señalar que a inicios de este 2017, Alicia Machado confirmaba su noviazgo con un caballero de origen francés. A quien se dijo conoció durante la campaña presidencial de la candidata demócrata Hillary Clinton, pero con el paso de los meses dio por terminada la relación. Hasta el momento, Alicia Machado no ha brindado alguna declaración sobre esta nueva relación amorosa. La cual ha llegado en medio de su tercera cirugía de reconstrucción de senos tras el cáncer de mama que padeció en 2013.