Alicia Machado se salva de ser eliminada de La Casa de los Famosos

El día de hoy se llevó a cabo una eliminación más en La Casa de los Famosos, el nuevo reality show de Telemundo. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer que Alicia Machado, Celia Lora, Christian de la Campa, Pablo Montero y Uriel del Toro habían sido nominados por sus compañeros, por lo que su estancia en la competencia corría peligro.

Tras ganar el reto y convertirse en el líder de la semana, Gaby Spanic tenía la decisión de salvar a uno de sus cinco compañeros de la eliminación, y aunque muchos creyeron que la actriz salvaría a Alicia Machado, quien es su gran amiga, ella eligió a Celia Lora, lo cual provocó un disgusto muy fuerte en la ex reina de belleza.

La salvación de la ex reina de belleza no fue bien vista por Gaby Spanic.

Ahora, era el público quien tenía que tomar la decisión de elegir al famoso que abandonaría la competencia este lunes. La gala de eliminación llegó y se dio a conocer que el actor Uriel del Toro era el eliminado de la semana. Al saber que había sido salvada por el público, la también participante de MasterChef Celebrity México regresó muy feliz con sus compañeros.

Cuando Alicia Machado ingresó a La Casa de los Famosos con sus maletas, ignoró por completo a Celia Lora, quien se encontraba a su lado con una cara de disgusto. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Gaby Spanic tampoco estaba muy contenta al ver que su amiga seguiría dentro del show por una semana más.

Agradece a los fans por salvarla de la eliminación

Una vez instalada dentro de la casa, la ex reina de belleza, quien aún no perdona la traición de Spanic, le dedicó unas palabras a la cámara para agradecerle a toda la gente que no votó por ella, pues de esta manera pudo continuar en la competencia, cuyo ganador recibirá un jugoso premio de 200 mil dólares.

“Mis fans, a la gente que votó en Telemundo.com para que yo siguiera aquí en la competencia, gracias, de verdad, de corazón gracias… Y quiero darles las gracias en nombre de mi mamá y en nombre de mi hija, por ellos estoy aquí echándole muchas ganas”, declaró Alicia Machado ante la cámara 1 del programa.

¿Cómo puedo ver La Casa de los Famosos?

El reality show se transmite 24/7 por la señal de Telemundo.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, La Casa de los Famosos se transmite de manera exclusiva a través de la página web de Telemundo. Desde ahí puedes ver lo que ocurre las 24/7 dentro de la casa, mientras que el canal presenta a diario un programa de 2 horas que recopila los mejores momentos del día.

