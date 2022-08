Alicia Machado recordó lo que vivió como novia de Luis Miguel

Recientemente, la actriz y ex reina de belleza, Alicia Machado, fue entrevistada por Yoridi Rosado en dónde decidió revelar algunos detalles privados de su vida. Entre lo que contó la famosa que sorprendió a todos fue lo que dijo sobre la relación que tuvo con el famoso cantante Luis Miguel.

El noviazgo de estas dos celebridades fue muy sonado en los noventas y aunque ya han pasado 25 años desde que ocurrió, Alicia todavía recurda los bellos momentos que vivió junto a “El Sol”, ya que siempre la trató de la mejor forma.

Cuando comenzaron a salir, Alicia ya había estado en Miss Universo. Ella lo recuerda como un verdadero caballero que siempre la trató de la mejor forma. Incluso asegura que él fue un gran soporte para lo que sufrió la actriz por los problemas alimenticios que afectaron su vida.

Alicia Machado reveló que se conocieron cuando ella iba a tener una sesión de fotos con un fotográfo reconocido que era amigo de Luis Miguel, quien ya la había visto en Miss Universo y había quedado sorprendido por su belleza. Entonces el cantante acompañó a su amigo para concerla.

Desde que comenzaron su relación, Luis Miguel incluso pedía un restaurante solo para ellos dos. Además, fue un gran apoyo por la anorexia y bulimia que sufría después de participar en el certamén de belleza y también por las ofensas que sufrió en manos de Donald Trump, ahora ex presidente de Estados Unidos.

“Él (Luis Miguel) me decía, 'no, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso´...él me daba mucho support”.