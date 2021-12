Alicia Machado presume sus encantos a la orilla de la playa

Alicia Machado despertó las más bajas pasiones de los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió en sus breves historias de Instagram, en la cual presume sin pena alguna su retaguardia a través de un sexy y diminuto bikini que modeló a la orilla de la playa.

En la imagen podemos ver a la actriz y ex reina de belleza acostada en la arena y lista para darse un baño de sol, esto con el fin de obtener el bronceado perfecto. Sin embargo, el detalle que llamó la atención, principalmente de los caballeros, es que en la fotografía era posible apreciar su redondeada retaguardia.

La ganadora de La Casa de los Famosos comenzó a celebrar su cumpleaños con una calurosa visita a la playa.

La postal llegó acompañada de dos mensajes: el primero decía ‘Los Amo’ y unos cuantos emojis, lo cual demuestra que la gran ganadora de La Casa de los Famosos siente un gran cariño por sus fans; y el segundo era el hashtag #BirthdayWeeknd (Fin de semana de cumpleaños), con el cual anuncia que esta próxima a celebrar su cumpleaños.

Disfruta de su romance con Roberto Romano

Pese a las críticas, la venezolana disfruta de la compañía de Roberto Romano.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la actriz presume sus encantos en la playa, pues hace un par de semanas visitó dicho lugar en compañía de Roberto Romano, a quien conoció en el show de Telemundo y con quien busca darse una oportunidad en el amor.

Sin embargo, esta relación no ha sido bien vista por el público, quienes consideran que el actor no tiene buenas intenciones y temen que ella pueda salir lastimada. Pese a ello, Alicia Machado ha defendido su romance y en una reciente entrevista dejó en claro que no permitirá que nadie se entrometa en su vida privada.

¿Cuál es la edad de Alicia Machado?

A sus 44 años de edad, la ex reina de belleza posee un cuerpazo de envidia.

Alicia Machado nació el 6 de diciembre de 1976, por lo que está próxima a cumplir 45 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la originaria de Maracay, Venezuela saltó a la fama tras ganar el certamen Miss Universo en 1996.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales