Alicia Machado preocupa por su salud tras cancelar presentaciones

Alicia Machado es la famosa actriz que recientemente anunció a través de sus perfil de Instagram que suspendía sus funciones del monologo #YoSiSoyArrachera, presentación que se iba a llevar a cabo el día de hoy en la Miami, Florida.

Ante esa cancelación, se anunció que Alicia Machado padece de malestar general, dolor en el cuerpo y fiebre, por lo que la producción dejo en claro que no se trata de Covid, pero por respeto al público y a la salud, el evento de hoy quedaba cancelado.

De igual manera se informó que las personas podrían cambiar su boleto por otra fecha o si así lo requieren, solicitar su reembolso y no tener malos entendidos en cuando a la presentación de la bella actriz Alicia Machado.

Alicia Machado y su mala salud

Alicia Machado canceló sus presentaciones

la actriz Alicia Machado dio señas de que algo no andaba bien con su rendimiento dentro del set durante su paso por Master Chef: “Me está costando mucho trabajo picar la calabaza, yo tengo una cosita que se llama fibromialgia y hay veces que no tengo fuerza, hay días que yo no tengo fuerza”.

La Secretaría de Salud de México menciona que se trata una enfermedad crónica que se caracteriza por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo. Además, otro de los síntomas es sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos.

La lucha contra el cáncer

La actriz estuvo luchando contra el cáncer de mama, que aunque estuvo en tratamiento desde 2013, logró que entrará en remisión en 2018, pero sin embargo durante una entrevista en el programa “Con el Gordo y la Flaca”, a finales del año pasado, señaló que ese mal volvió aparecer y que debía empezar un tratamiento de nuevo.

Cabe destacar que aunque no se ha hecho público cómo está su situación actual sobre su salud, pues la bella Alicia Machado seguía trabajando con normalidad hasta hoy que decidió parar sus presentaciones de #YoSiSoyArrachera en Miami.

