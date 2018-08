Alicia Machado le ofrece ayuda psicológica a Marjorie de Sousa

Luego de que Marjorie de Sousa desatará su furia en contra del argentino Julián Gil, tras las acusaciones que le hizo la venezolana argumentado que Matías estuvo intoxicado por alguna comida que le dio su papá durante la visita que le tienen asignado al actor.

Tras las fuertes declaraciones de Marjorie de Sousa, la modelo y actriz Alicia Manchado salió a defender a Julián Gil por la actitud que está teniendo su ex pareja, Machado en su cuenta social mencionó lo que ella opina respecto a la situación.

En la publicación la modelo comentó que Marjorie de Sousa necesita atención psicología y ella está dispuesta a ayudarla, pues esta situación le está causando sufrimiento al bebé, la modelo acuso a Marjorie de hacer que su hijo tenga maltrato infantil emocional y físico por todas las ocasiones que lo ha expuesto.

La actriz y modelo Alicia Machado de 41 años, en su cuenta social de Instagram habló sobre la vergüenza que le causa ver este tipo de situaciones y más que ambas actrices son venezolanas.

'Marjorie reacciona, te ofrezco ayuda emocional y profesional por medio de mi fundación, para que consigas la paz que tanto necesitas y puedas darle un bienestar real a tu regalito de Dios, que es ese angelito’.

A través de su fundación, Machado le ofreció ayuda a la actriz y de igual forma también al actor Julián Gil.

Para el actor Julián Gil ha sido un tormento volver a pasar por estas confrontaciones que provocó la venezolana, de igual forma ella delante de las cámaras argumentó que el actor no sabe los cuidados que se requieren para Matías y por esa situación él bebé se enfermó.

Tal parece que el pleito entre la famosa ex pareja aún no termina, ya que Marjorie de Sousa ha hecho todo lo posible para que el actor no pueda ver a su hijo.

El actor argentino durante una entrevista comentó su molestia por este pleito y que ya está cansando de las cosas que se le han acusado, solo pide que la actriz venezolana no viva con tanto odio y se dedique a cuidar de Matías.