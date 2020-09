Alicia Machado lanza su propio reality porque ¡Nadie le ofreció apoyo!

La ex miss universo y actriz venezolana, Alicia Machado causó de nueva cuenta polémica en el mundo del espectáculo al anunciar por medio de sus redes sociales que comenzará con la producción de un reality show donde contará su propia vida, esto según al recibir muchas peticiones de seguidores interesados en conocer su historia.

Esta empresaria de origen venezolano informó sobre esta decisión a través de sus historias de Instagram, en donde Machado mencionó que hasta el momento no había recibido ofertas de un canal para el proyecto de su reality, motivo por el cual tomó la decisión de hacerlo por petición de sus seguidores.

Alicia Machado producirá su propio reality

“Quería contarles que voy a empezar a hacer mi reality show, de mi vida, ya que todo el mundo me dice que lo haga, pero no me lo ofrece ningún canal, pues lo hago yo sola”, fueron las palabras de Machado en el anuncio que realizó para todos sus seguidores.

Como era de esperarse este anuncio de Alicia Machado causó múltiples comentarios en redes sociales, especialmente de los seguidores de la ex reina de belleza universal, quienes están contentos con este anuncio debido a que la vida privada de esta actriz siempre ha sido toda una controversia y esto les permitirá tener un vistazo más de cerca.

La ex miss universo Alicia Machado anunció en un programa su apoyo en las próximas elecciones a Dolnad Trump

Alicia Machado ha vivido polémicas este año

Al parecer a esta extrovertida actriz, quien en agosto de 1996 fue coronada como la miss universo, le gusta estar en el ojo del huracán, ya que además de anunciar que producirá su propio reality, en agosto soltó una bomba al expresar abiertamente su apoyo en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos para Donal Trump.

Hasta el momento, la actriz no ha dado una fecha exacta del inicio de este reality show, tampoco ha revelado el nombre oficial del proyecto ni por donde será transmitido. Se presume, que usará la plataforma de Youtube para el estreno de esta serie de vídeos.

Con información de El Farandi