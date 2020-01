Alicia Machado humilla a Alexa Dellanos por sus sensuales curvas ¡Escándalo!

La actriz y ex participante de belleza Alicia Machado, causó revuelo en las redes sociales al realizar fuertes comentarios sobre los atributos de Alexa Dellanos, quien ha logrado popularidad en las redes sociales con sus candentes publicaciones.

Alicia Machado decidió opinar sobre una de las fotografías que ha compartido la hija de Myrka Dellanos en su cuenta personal de Instagram, pues la joven luce un diminuto bikini de hilos desbordando sensualidad.

Tal parece que a la ex Miss Universo no le ha causado gracia las fotos que comparte la chica fitness, pues expresó sobre las cirugías que se ha sometido la chica fitness Alexa Dellanos para lucir unas curvas de ensueño.

Alicia Machado hizo su comentario por el cambio tan drástico que ha tenido Alexa Dellanos en su cuerpo, aunque algunos la han criticado, otros usuarios han elogiado su belleza, sin embargo la actriz venezolana opinó al respecto.

“Pobre muchacha. a lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias”. Mencionó Alicia Machado.

ALICIA MACHADO CRITICA A ALEXA DELLANOS

Tal parece que el comentario que hizo Alicia Machado en contra de Alexa Dellanos, han dividido opiniones en las redes sociales, sin embargo, ante la polémica, el programa “Suelta la sopa” recibió un contundente mensaje de la famosa luego de que se diera a conocer su comentario.

“De muy mala leche la nota de este chisme, jamás la agredí ni escribí un comentario de mala intención muy guapa la chica y solo compartí mi opinión como cualquier persona”.

Tras el comentario algunos internautas mencionaron que Alicia Machado debe cuidar lo que dice, mientras que otros opinaron que tiene envidia del cuerpo que posee Alexa Dellanos.

