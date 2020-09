Alicia Machado habla sobre Ninel Conde y envía contundente mensaje ¡Escándalo!

Alicia Machado envía un mensaje a Ninel Conde tras su romance

Desde que Ninel Conde conocida como la "Bombón asesino", presumió en sus redes sociales lo enamorada que está de su nuevo galán, la famosa ha recibido diversas críticas y humillaciones de algunos usuarios, incluso una ex miss universo habló al respecto y envió un contundente mensaje.

La también actriz que compartió su comentario con respecto al romance de la estrella de televisión, fue la venezolana Alicia Machado quien también ha estado envuelta en el escándalo por las declaraciones que realiza en diversas entrevistas y en su cuenta social de Instagram.

Pero en esta ocasión no habló de ella, sino de Ninel Conde, incluso expresó que su mensaje fue enviado con cariño y amor para la actriz, pues le sugirió que su actual pareja, no es un hombre a quien se deba presumir, debido al escándalo en el que se encuentra.

Alicia Machado le da consejos a Ninel Conde

La venezolana comentó que la famosa no tiene porque ventilar su vida privada, pues asegura que debido a que es una figura pública, diversas personas se pueden acercar a ella para dañar su reputación, por lo que le recomienda que antes debe averiguar sobre las personas a su alrededor.

"En la vida hay que aprender a comer callado". Comentó.

Tras estas declaraciones que realizó la ex miss universo, los conductores del programa de internet Chisme No Like, dieron a conocer algunos detalles sobre Larry Ramos, el actual novio de la famosa. Los presentadores comentaron que debe tener mucho cuidado con él.

Tras los comentarios que han surgido con respecto al romance de Ninel Conde, la actriz no ha comentado algo al respecto, pues luce muy enamorada de su actual pareja, pues algunos de sus seguidores apoyan el noviazgo que tiene. ¿Crees que su novio oculta un tormentoso pasado?