Alicia Machado "golpea" a Daniela Castro con fuertes declaraciones

Increíble pero cierto, Daniela Castro aún sigue dando tema en redes sociales, pues ahora la famosa Alicia Machado arremetió en contra de ella. Recordemos hace unos días la actriz Daniela Castro pasó por un bochornoso momento, pues fue detenida en Estados Unidos por intentar sustraer varias prendas de una tienda.

Daniela Castro negó la acusación y aseguró que todo fue ‘una confusión’, tuvo que pagar una multa de 800 dólares para ser liberada y ahora está lidiando con algunos problemas legales al respecto, además de la vergüenza social.

En una fotografía de Instagram, le escribieron a la ex Miss Venezuela: ‘tu rival en la novela esa de Pancho López’, a lo que esta respondió:

Jamás ninguna compañera me había tratado tan mal, déspota como ella. Se pasó la novela tratando de que me corrieran. Detrás de cámaras pasan siempre cosas que gracias a Dios ustedes no se enteran. Besos”.