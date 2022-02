Alicia Machado finalmente habla sobre el libro de Anabel Hernández

En noviembre del 2021 Anabel Hernández lanzó su libro “Emma y las otras señoras del narco”, el cuál desató gran polémica en el mundo del espectáculo, pues relacionaba a múltiples celebridades con el crimen organizado, entre los afectados se encuentra Alicia Machado, quien finalmente rompió el silencio.

El libro tomó gran relevancia al ser escrito por la periodista que ha dedicado gran parte de su vida a investigar el narcotráfico en México y su relación con políticos. Sin embargo este libro le valió de múltiples críticas, pues en él se han encontrado varias inconsistencias.

La publicación desató más polémica aún cuándo en él se incluyeron los nombres de hombres y mujeres del mundo del espectáculo quienes habrían tenido relación con los capos de la droga. Y ahora la ex Miss Universo, ha decidido hablar del libro “Emma y las otras señoras del narco”.

¿Cómo está afectando el libro a la familia de Machado?

La hija de la famosa se ha visto afectada por el libro

En una entrevista con el programa “Despierta América” Machado habló del libro y lo que ha provocado en su familia, aseguró que desde que se lanzó su hija se ha sentido deprimida.

"Mi hija, estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo".

Con la voz entre cortada Alicia indicó que su hija Dinorah sabe perfectamente la situación que enfrenta su papá (sin revelar el nombre de este). "Ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’".

La famosa que recientemente estuvo en "La Casa de los Famosos", indicó que pese a lo publicado tanto en el libro como en los medios de comunicación, su hija no le ha recriminado nada, y que por el contrario le agradece todo lo que ha hecho por ella.

"Ella me abrazó y me dijo: ‘Yo sé todo lo que tú has hecho, durante mis trece años, para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’".

En el libro la periodista habla de la relación amorosa entre Alicia y Gerardo Álvarez, mejor conocido como “El Indio”, además cuenta la vida de lujos que la actriz habría tenido a lado del presunto narcotraficante. En el 2008, Machado dio a luz a su hija Dinorah, quien de acuerdo con el libro es hija de “El Indio”.

¿Quién es el padre de la hija de Alicia Machado?

Aseguró que la hija de la famosa tiene una buena relación con su padre

De acuerdo con el libro “Emma y las otras señoras del narco”, Dinorah, la hija de la actriz Alicia Machado, fue fruto de la relación entre la ex Miss Universo y Gerardo Álvarez Vázquez, mejor conocido como “El Indio”, integrante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva quien fue detenido el 21 de abril de 2010 en un enfrentamiento con el ejército en Huixquilucan, Estado de México.

