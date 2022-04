Alicia Machado estalla contra Kimberly Flores; revive infidelidad a Edwin Luna

Las polémicas declaraciones de la ex reina de belleza han desatado todo tipo de comentarios en redes sociales.

La primera temporada de La Casa de los Famosos terminó hace cuatro meses y todo parece indicar que Alicia Machado aún no ha solucionado sus diferencias con Kimberly Flores, pues el programa Chisme No Like reveló un audio comprometedor que podría revelar que la rivalidad entre ellas todavía sigue latente.

De acuerdo al audio compartido por la emisión de espectáculos conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la ex reina de belleza venezolana no ve correcto que las mujeres promuevan el feminismo y al mismo tiempo ataquen a otras. Sin embargo, se contradijo al hacer un comentario que hace referencia a la presunta infidelidad a Edwin Luna.

Chisme No Like filtró un audio de la ex reina venezolana lanzando fuertes insultos en su contra.

“No puedes ir por la vida hablando de empoderamiento femenino y colgarle mierd* a otra mujer, hay unas que se lo merecen por pu**, porque eres una señora casada y tienes tres hijos de cada papa distinto y tienes un hombre que te quiere y te cuida, y vas y te encamas con un compañero una semana antes de entrar a un show”, declaró la Miss Universo 1996.

Alicia Machado cuestiona su moral

Después de insultar a la esposa de Edwin Luna, la ex reina de belleza cuestionó su moral dentro del programa al asegurar que vio mal que ella tuviera una sospechosa cercanía con Roberto Romano sin importarle que la gente supiera que estaba casada con Edwin Luna.

“Yo no lo olvido, para mi fue muy fuerte, pero cada quien… Dentro de La Casa de los Famosos, los valores, el criterio de las personas y la moral”, finalizó Alicia Machado. Cibernautas aseguran que estas declaraciones surgen debido al coraje que le tuvo, ya que ella también estaba interesada en el actor.

¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna?

Edwin Luna fue víctima de burlas por sospechosas actitudes entre su esposa y Roberto Romano.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Kimberly Flores fue duramente criticada por tener una amistad muy cercana con Roberto Romano, lo cual despertó rumores de infidelidad. Pese a ello, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey ignoró esta situación pero le pidió que abandonará La Casa de los Famosos.

