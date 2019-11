Alicia Machado enseña sus pomp@s SIN ROPA en Instagram

Instagram se ha convertido en una de las plataformas más importantes para que hombres y mujeres, ya sean famosas o no, enseñen sus atributos, y Alicia Machado lo sabe muy bien, por eso no desaprovecha la oportunidad para hacerse notar, y poder regresar a la gran fama y popular que tenía cerca del año 2000.

Alicia Machado fue ganadora del Miss Venezuela, su país de origen, en 1995, y posteriormente coronada como Miss Universo en 1996, convirtiéndose en una de las mujeres más populares de esos años, incluso, uno de sus principales “patrocinadores” era Donald Trump, el actual presidente de estados Unidos, quien le exigía mucho a la modelo.

Alicia Machado enseña sus pomp@s SIN ROPA en Instagram

Han pasado los años, y si bien, Alicia Machado, ya no es la misma esquelética modelo de antes, aun tiene muchos atributos que mostrar, tal es el caso de una foto que publicó este 13 de noviembre en Instagram, en donde mostró su retaguardia, asegurando que se está “preparando” para una inyección.

“Aquí con las pompis bien preparadas Gracias a todos mis #personaltrainer #fitnessinstructors #gym Todas mis millones de clases de #spinning Ahora es que hay músculo para las injections Con Todo súper Womans Belleza, Salud y nutrición!”, publicó Alicia Machado como pie de foto.

La foto de Alicia Machado alcanzó más de 5 mil “me gusta”, en menos de media hora de haberla publicado, además de cientos de comentarios por parte de sus fans, que agradecieron el gesto.

Alicia Machado enseña sus pomp@s SIN ROPA en Instagram

Te puede interesar: Alicia Machado devastada tras confirmar la muerte de su papá

Y es que Alicia Machado no la ha pasado nada bien, pues hace unas semanas estuvo de invitada en el programa Hoy, donde en una sección, y en su propia cara, le llamaron “Fat” o sea (gorda) en el segmento llamado Fitness police. Lo bueno es que ella no se toma tan a pecho esos comentarios, sino no podríamos ser testigos de candentes fotos como la que subió.

Únete a nosotros en Instagram