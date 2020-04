Alicia Machado enloquece y les contesta GROSERAMENTE a sus fans

Alicia Machado, reconocida actriz de la televisión mexicana, ha causado controversia en las redes sociales al protagonizar una pelea con sus seguidores de Instagram, quienes la criticaron duramente por salir a la calle sin importarle la situación que se vive en el mundo a causa del coronavirus.

Lo que causó la molestia entre sus admiradores es que la famosa actriz de 43 años de edad no tomó ninguna precaución al dar un paseo por las calles de Florida, el cual realizó con la finalidad de desestresarse ya que según ella, la cuarentena le ha puesto de mal humor.

“En tiempos del COVID-19, ¿Caminar y dejar de pensar será la mejor terapia? Me siento tan enojada, estoy tan enojada, ¿Sólo de imaginar que por culpa de nosotros estamos en esta situación?”, escribió Alicia Machado en una publicación de Instagram que acompañó con un vídeo que la muestra caminando por la calle con sus audífonos y sin cubrebocas.

Alicia Machado enloquece y les contesta GROSERAMENTE a sus fans.

Alicia Machado causa controversia en las redes sociales

No pasó mucho tiempo para que sus fanáticos comenzarán a reclamarle el hecho de que no llevaba un cubrebocas al momento de salir a la calle, pero sobretodo por no haberse quedado en casa y por exponer a su hija Dinorah Valentina a contraer la enfermedad del coronavirus.

Pero ocurrió lo que nadie se esperaba, Alicia Machado comenzó a defenderse de todas las críticas que recibió su vídeo compartido en su cuenta de Instagram pero la manera en que lo hizo ha causado la indignación de los usuarios de las redes sociales, quienes le han recriminado la actitud grosera que ha tomado en contra de sus fans.

Te puede interesar: Alicia Machado, en pánico por Coronavirus en escuela de su hija

Alicia Machado enloquece y les contesta GROSERAMENTE a sus fans.

Alicia Machado enloquece y les contesta GROSERAMENTE a sus fans.

Alicia Machado enloquece y les contesta GROSERAMENTE a sus fans.

La actriz arremetió en contra de los fans que la criticaban e incluso los llamó metiches y estúpidos, posteriormente mencionó a uno de sus seguidores que ya estaba harta de los consejos, la cátedra de buena moral y la manera en como debe de cuidar a su hija.

Fotografías: Instagram @machadooficial