Alicia Machado defiende su polémico romance con Roberto Romano

Alicia Machado sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues además de haberse convertido en la indiscutible ganadora de La Casa de los Famosos también está estrenando romance con Roberto Romano, a quien conoció en el reality show emitido por Telemundo.

Lamentablemente, su nueva conquista no ha sido bien vista por sus fans, ya que ha recibido cientos de críticas. Pese a ello, la ex reina de belleza acudió al programa Suelta La Sopa para dejar en claro que su vida ya no será del dominio público y que no permitirá que intenten decidir sobre sus relaciones amorosas, pues ella solo es una mujer que busca ser feliz.

Los famosos han decidido darse una nueva oportunidad en el amor, lo cual no ha sido del agrado de los fans.

“Yo les voy a decir una cosa, con todo el amor que les tengo... Yo a partir de ‘La Casa de los Famosos’ no voy a permitir, que ahora que mi vida estuvo expuesta tres meses... mi alma, mi corazón, que es suyo, pero yo también soy una mujer que busco la felicidad”, declaró la venezolana, quien recientemente recordó su paso por Playboy con candente topless.

Le pone un alto a los fans

Asimismo, la ganadora de Miss Universo 1996 le puso un alto a todos aquellos que buscan entrometerse en su vida privada: “Tampoco le puedo permitir ni a mis fans, ni al público, ni a la prensa, que de ahora en adelante se sientan con el derecho de manejar mi vida y de tomar decisiones en mi vida íntima y personal como si yo fuera una muñeca de plástico”.

Finalmente, ella reveló que está dándose una nueva oportunidad en el amor con el actor, con quien revela que tuvo mucha conexión con él dentro del show y asegurar que es un buen muchacho. Como se esperaba, los fans le pidieron que se diera cuenta que está siendo manipulada, mientras que otros le desearon suerte en su nuevo romance, del cual esperan que no salga lastimada.

¿Quién es Roberto Romano?

El actor tuvo un polémico paso por La Casa de los Famosos.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Roberto Romano es un actor egresado del Centro de Educación Artística de Televisa y es conocido por participar en las series El Señor de los Cielos y Señora Acero. Actualmente sostiene un romance con Alicia Machado, a quien conoció en La Casa de los Famosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales