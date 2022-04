Alicia Machado cancela evento en Miami por baja venta de boletos

La ex reina de belleza asegura que canceló el evento por problemas de salud.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Alicia Machado preocupaba a sus fans al revelar que sufría de problemas de salud, mismos que la obligaron a cancelar la presentación de su monólogo ‘Yo si soy Arrecha’ en la ciudad de Miami, Florida.

A través de sus historias de Instagram, la ex reina de belleza reveló que llevaba un par de días presentando síntomas como fiebre, dolor corporal y malestar en general, lo cual despertó sospechas de un contagio de COVID-19. Con el objetivo de no exponer al público, su equipo de trabajo decidió suspender el evento.

El manager de la celebridad venezolana aseguró que el evento se suspendió por problemas de salud.

“¡Querido público! ¡La salud es primero! Nuestra querida @machadooficial lleva un par de días presentando problemas de salud. No, no es COVID. Sin embargo, por respeto a ustedes y dándole prioridad a la salud hemos decidido suspender la función prevista para el día de hoy”, declaró la agencia Hispano Medio desde su cuenta de Instagram.

Chisme No Like desmiente su versión

Sin embargo, Javier Ceriani y Elisa Beristain tuvieron acceso a información privada del evento y en exclusiva para su programa Chisme No Like revelaron que la cancelación no se debió a problemas de salud, sino porque sólo lograron vender diez boletos, lo cual convertía a su monólogo en un total fracaso.

“La información que tenemos, que es de buena fuente, es que desafortunadamente la venta fue de 10 tickets y a veces el gasto de abrir un teatro es mucho”, señaló Elisa Beristain, mientras que Javier Ceriani expresó su molestia al saber que le había mentido a sus fans. Hasta el momento no hay declaraciones por parte de la ex reina de belleza.

¿Cuál es la edad de Alicia Machado?

Hace unos meses ganó la primera temporada de La Casa de los Famosos y todo gracias al apoyo del público.

Alicia Machado nació el 6 de diciembre de 1976, por lo que ahora tiene 46 años de edad. Respectó a su carrera artística, se sabe que saltó a la fama al ser coronada Miss Universo en 1996 y su más reciente logro fue ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos.

