Alicia Machado ataca a Laura Bozzo, "no me importa la señora"

Alicia Machado arremete en contra de Laura Bozzo

No cabe duda de que la salida de Laura Bozzo de la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos’ sorprendió a todos, pues la participación de la peruana estuvo rodeada de mucha polémica, principalmente por las peleas que llegó a protagonizar con varios integrantes de la casa.

Ante la expulsión de la controversial presentadora, Alicia Machado, ganadora de la primera temporada del programa de Telemundo, no dudó en externar su alegría ante este hecho, señalando que no le importa si Bozzo la ataca en el futuro.

“Lo dije el domingo y lo sostengo, qué bueno que sacaron a Laura Bozzo. A mi no me importa si la señora me ataca, ya lo ha hecho, lleva años atacándome”, sostuvo la famosa actriz en Instagram.

Alicia Machado rompió el silencio

Asimismo, le explicó que el empoderamiento femenino no es estar agrediendo a todo el mundo o diciendo “que pase el desgraciado”, sino que es “un concepto más grande que parte desde el respeto mutuo entre mujeres”, por lo que le pidió que fuera más empática con las mujeres “más jóvenes”.

“Precisamente, por sus años de experiencia, debería ser más empática con las mujeres que somos más jóvenes que usted, que estamos, a lo mejor, viviendo cosas que a usted ya se le olvidaron”, sostuvo.

Laura Bozzo arremetió contra Daniela Navarro

De igual forma, Machado salió en defensa de Daniela Navarro, la reciente expulsada de ‘LCDLF2’, pues la conductora de 69 años realizó algunos señalamientos en contra de la joven por tener múltiples ‘romances’ con algunos caballeros dentro del proyecto de Telemundo.

“Si yo hubiera sido Daniela Navarro, no hubiera andado con tres, hubiera andado con todos y me hubiera divertido”, recalcó, al mismo tiempo que recordaba que ella fue atacada de la misma manera hace unos años, cuando participó en un programa español.

En aquel entonces, Alicia Machado fue muy criticada por tener un encuentro íntimo en el show español ‘La Granja de los Famosos’, pues se decía que la también modelo estaba comprometida cuando pasó esa situación, algo que la persigue hasta el día de hoy.

“Yo ni estaba comprometida en matrimonio, ni tenía ningún anillo, ni me iba a casar con nadie. Yo entre allí sola, libre, feliz, de 24 años, que el hombre se quedó enamorado, muy su ped*, yo no le pegué los cuernos a nadie y si se los hubiera pegado ¿Qué? Hasta el día de hoy, todavía me crucifican”, mencionó.

