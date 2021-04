Alicia Machado causó gran revuelo al sincerarse y hablar como muy pocas veces lo ha hecho sobre su romance con Luis Miguel, a quien tuvo la oportunidad de conocer a finales de la década de los noventa y que coincidió cuando ella ganó la corona de Miss Universo.

En entrevista para Ventaneando, Alicia Machado señaló que fue Luis Miguel quien la buscó a ella al contactarla por medio de un fotógrafo que ambos tenían en común. También señaló que no era fan de su música y que solo lo conocía por su fama: "Honestamente, lo conocía porque él era una superestrella, pero en Venezuela yo tenía otros gustos musicalmente”.

De igual modo, la ex Miss Venezuela señaló que “El Sol” es un caballero, e incluso recordó que su primera cita fue en Beverly Hills: "Un restaurante bello, elegantísimo, en Beverly Hills. Él lo mandó cerrar para mí. Fue una relación muy linda, juvenil, inocente… Él tenía 26 años y yo 19. En esa época no había alcohol, cigarros, no había nada de eso”.

Alicia Machado sostuvo un breve romance con Luis Miguel luego de que ganara la corona de Miss Universo.

La también actriz recordó como Luis Miguel le dio apoyo moral cuando a ella la criticaron por subir de peso: "Fue un gran apoyo, y eso es lo que cuento en el capítulo que le dedico en mi libro. Él me vio llorar muchas veces, me consoló porque yo lloraba mucho; me decía que no le hiciera caso a los rumores. Tiene una delicadeza increíble con las mujeres".

Al ser cuestionada sobre si conocía la mansión de Luis Miguel en Acapulco, Alicia Machado respondió: "Sí, compartimos en el yate… Yo digo que a mí me tocó lo mejor". "¿Más que a Aracely Arámbula?", le preguntó el reportero, a lo que ella contestó: "Sí, yo creo que sí".

¿Alicia Machado en Luis Miguel: La Serie?

Finalmente, la actriz Alicia Machado señaló que tuvo un acercamiento con la producción de Luis Miguel: La Serie, quienes le informaron que hay una posibilidad de que se hable de dicho romance en alguno de los episodios de manera breve. También reveló que habrá una mención de una Miss Universo, pero que desconoce si se trata de ella.

“Yo realmente tampoco lo sé, yo tuve un acercamiento con las personas de la serie y bueno, ellos dicen que pueden hablar de esa época. Entonces, hay una Miss Universo de la que van hablar en esa serie y pues no sé si voy a ser yo o habrá otra”, declaró Alicia Machado.

¿Te gustaría que el romance de Luis Miguel y Alicia Machado salga en la serie de Netflix? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram