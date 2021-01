Alicia Machado CRITICA a Jennifer Lopez y la tunden en redes sociales

Jennifer Lopez enamoró a todos sus fieles fanáticos al mostrarse sin maquillaje y totalmente relajada en sus redes sociales, esto mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones en la playa, lugar donde ella y su familia le dieron la bienvenida al 2021.

Con un diminuto bikini rojo y su melena rizada, Jennifer Lopez causó furor en redes sociales, pues además de recibir cientos de piropos, diversos medios de comunicación

Jennifer Lopez se muestra al natural y Alicia Machado le critica su cabello.

Sin embargo, hay personas a las que no les agradó en lo absoluto la imagen que “La Diva del Bronx” presumió en redes sociales, pues no dudaron en encontrarle algún defecto, siendo la opinión de Alicia Machado una de las más controversiales, pues la ex reina de belleza criticó su cabello.

“¡Sorry, pero el pelo necesita un tratamiento urgente! Aguacate con aceite de olivo”, escribió Alicia Machado en la publicación del programa ‘Suelta La Sopa!’.

Alicia Machado recibe duras críticas en redes sociales

Alicia Machado se ha convertido en blanco de burlas y críticas en redes sociales.

El comentario de Alicia Machado en Instagram provocó el enojo de los fanáticos de Jennifer Lopez, quienes no dudaron en convertirla en blanco de críticas, e incluso la tacharon de ser una mujer envidiosa, mientras que otros lamentaron que los ataques al físico se den mayormente entre las mujeres.

“Eres una envidiosa, ni porque fuiste miss tendrás ese cuerpazo. Deja la envidia”, “Alicia Machado, tu siempre de simpática peleando con las chicas" y "Dios, ¿Por qué somos las mismas mujeres que nos atacamos una a la la otra?”, fueron algunos comentarios que recibió la ex reina de belleza en Instagram.

Te recomendamos leer: Alicia Machado DESESPERADA, busca el amor en apps de ligue

Cibernautas destrozaron a Alicia Machado por criticar el cabello de Jennifer Lopez.

Ante dicha situación, Alicia Machado optó por eliminar su comentario contra Jennifer Lopez, pero desafortunadamente varios cibernautas ya habían tomado capturas de pantalla para evidenciar el vergonzoso momento que la sensual actriz protagonizaba en redes sociales.

¿Te gusta como luce Jennifer Lopez en esta imagen? ¿Crees que Alicia Machado debería ser criticada por dar su opinión en redes sociales? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram