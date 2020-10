Alicia Keys se roba los Billboard Music Awards 2020 con "Love Looks Better"

Alicia Keys reveló un “nuevo lado” de sí misma durante los Billboard Music Awards 2020, evento en el que también tuvo una explosiva presentación en vivo.

Antes de subir al escenario para actuar, Keys mostró su deslumbrante traje y su nuevo flequillo en Instagram: "Nuevo lado de Alicia para presentarte. Encantada de conocerte". ¡Hola, reina!

La ganadora de 15 premios Grammy cautivó a los espectadores cantando su nueva canción, "Love Looks Better", después de que lanzó su séptimo álbum, Alicia, un mes antes.

Alicia Keys brilló en el escenario de Billboard

Keys actuó con el brillante atuendo blanco, que contrastaba espectacularmente con el tinte rojo del escenario. Dos bailarines de respaldo llevaban máscaras a su lado, y finalmente Keys se trasladó a un piano rojo brillante para tocar y cantar: "You're all I ever wanted."

Cerró el ardiente concierto mostrando sus habilidades como DJ y en una pose de poder.

¿Por qué el feroz nuevo look? Keys explicó: "Esta actuación de Billboard sigue hablando de hacia dónde estamos creciendo. Quién eras en el pasado, quién eres ahora, hacia dónde vas". Continuó en Instagram: "Eso es lo que estoy expresando en este momento y me encanta ... Soy esta versión de Alicia hoy".

Su álbum ‘Alicia’ salió a la venta el 18 de septiembre y presenta los temas "If I Ain't Got You", "So Done", "Perfect Way to Die" y "Underdog". Ella dijo que las canciones son "todo acerca de aceptar, amar y conocer todos tus lados. Conoce a mi energía de Diosa".

Antes de su participación en los Premios Billboard 2020, Keys apareció en el programa de entrevistas de Kelly Clarkson para discutir lo "devastada" que está por la muerte de Breonna Taylor y explicó cómo la brutalidad policial se relaciona con su canción "Perfect Way to Die".