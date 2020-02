Alice Cooper, sobrevivió a los excesos para consolidarse como rockstar

Vincent Furnier tiene 71 años, lleva 30 sin probar el alcohol, está casado con una señora desde hace cuatro décadas, tiene dos nietos gemelos y ostenta un hándicap 5.5 en su gran afición, el golf.

Alice Cooper es una leyenda de la música, un tipo con querencias intelectuales, un íntimo de Groucho Marx: los dos inventaron aquello de maratonear películas frente a la tele, tuvo una estrecha relación con Salvador Dalí. Su música ha influido desde los Sex Pistols a Guns N’ Roses pasando por bandas que reinan hoy en el metal, como Tool o Slipknot.

La voz de Alice Cooper sigue sonando ruda, su melena es larga y conserva un tipo que ya quisieran algunos jóvenes.

Comenzó su carrera musical con la banda Alice Cooper, sí, en efecto, Alice Cooper era el nombre del grupo conformado por Glen Buxton (guitarra líder), Michael Bruce (guitarra rítmica), Dennis Dunaway (bajo), Neal Smith (batería) y Vincent en voz bajo el alter ego de Alice Cooper. Con ellos grabó siete álbumes de estudio: “Pretties For You” (1969), “Easy Action” (1970), “Love It To Death” (1971), “Killer” (1971), “School’s Out” (1972), “Billion Dollar Babies” (1973) y “Muscle of Love” (1973).

Alice Cooper siempre presenta un espectáculo con un sentido de la teatralidad que encaja perfectamente con la música y con la interpretación de la banda.

A partir de 1975 inició su carrera como solista y desde entonces ha grabado 20 álbumes de estudio, 11 en concierto y aunque parezca increíble, 21 recopilatorios, lo que demuestra la enorme popularidad que ha llevado a este personaje a convertirse en todo un icono del rock internacional, enarbolando para ello himnos de la talla de “Billion dollar babies”, “No more Mr. Nice Guy”, “Poison”, “I’m eighteen”, “School’s out” o “Only Woman Bleed”.

Lo sorprendente es que Alice Cooper consiguiera este éxito tras atravesar el infierno de los excesos, principalmente del alcohol que estuvo a punto de destruirlo cuando apenas iniciaba su trayecto en solitario. “Los Hollywood Vampires éramos una pandilla de estrellas del rock a los que nos gustaba beber. No éramos un grupo, solamente quedábamos cada noche en el Rainbow de Los Ángeles y bebíamos hasta el amanecer”, comenta el astro, quien bautizó así a su actual proyecto en el que comparte escena con el actor Johnny Depp y Joe Perry de Aerosmith.

Alice Cooper y Groucho Marx desarrollaron una bonita amistad en los setenta, hacia el final de la vida del cómico. Se conocieron en una fiesta de Frank Sinatra y se hicieron amigos porque eran vecinos en Beverly Hills.

“Ahora miro atrás y me quedo con los recuerdos graciosos de aquella época, pero lo veo como si fuera en otra vida”, explica Cooper. “La primera vez que fumé marihuana fue con Jimi Hendrix, tenía 19 años. La primera vez que bebí fue con mi banda. Esos fueron los buenos días, los divertidos. Luego llegó un momento en el que alcohol era como veneno. Después de años bebiendo me di cuenta de que me estaba matando. Y ahí es cuando pensé que no quería acabar como Jim Morrison o Hendrix. Tenía que tomar otra ruta y dejar de beber”, confiesa.

Alice Cooper ha lanzado álbumes tan efectivos como “Welcome to my Nightmare” (1975), “Trash” (1989) y “Brutal Planet” (2000).

Había dos caminos y uno tenía un final demasiado cercano y siniestro. “Creo que Steven Tyler, Ozzy Osbourne, Iggy Pop o yo nos dimos cuenta de que morir joven era algo demasiado fácil”, admite el ídolo.

De aquellos años salvajes quedan recuerdos borrosos y una sensación de que estaban devorando la vida. “Éramos unos descerebrados que vivíamos la música de un modo intenso”. Han pasado décadas de aquellos días y Alice Cooper sobrevivió para continuar hasta nuestros días deleitando a sus miles de fanáticos en todo el mundo.

Ricardo D. Pat