Alice Cooper se sincera sobre lo difícil que fue vencer su alcoholismo

Alice Cooper, conocido por ser una de las leyendas del Hard Rock, nuevamente se ha sincerado sobre su batalla contra el alcoholismo, y esta ocasión lo hizo en la plataforma Audible "Who I Really Am: Diary of a Vampire", relato autobiográfico que forma parte de la serie "Words + Music".

El cantante cuyo nombre de nacimiento es Vincent Damon Furnier explicó que sus problemas con la bebida se hicieron más graves durante los años 70: “Estaba bebiendo más y más. Podía ir al concierto, me acostaría quitándome el traje. Recuerdo estar llorando, sabiendo lo que tenía que hacer para que ese concierto pudiera hacerse”, dijo según el medio Rolling Stone.

Alice Cooper sobrevivió a los excesos para consolidarse como una de las más grandes estrellas de su género. Pero el camino no fue nada sencillo.

Alice Cooper tuvo que hacer grandes esfuerzos para mantenerse sobrio

Durante mucho tiempo el cantante de Rock luchó contra su adicción al alcohol/Foto: Biography

Para conservar su sobriedad, el intérprete de “Poison” hizo grandes esfuerzos: “Traté tantas curas, muchos doctores diferentes, muchos métodos diferentes, nada funcionaba. Solo empeoró. Amaba hacer conciertos, odiaba hacer conciertos. Amaba mi vida, pero odiaba mi vida. Podría ser mucho mejor que eso”.

“Who I Really Am: Diary of a Vampire” es un material de dos horas de duración que ha sido estrenado a través de Audible el pasado jueves 7 de octubre, el cual combina algunos elementos autobiográficos en la vida de Cooper con algunas interpretaciones de sus más grandes éxitos musicales como “I’m Eighteen”, “School’s Out”, entre otros.

Alice Cooper defienden las vacunas contra COVID-19

Cooper actualmente tiene 73 años, y sigue siendo una leyenda de su género/Foto: Today Show

El ícono del Rock también habló sobre su experiencia tras contagiarse de COVID-19 a principios de 2021, por lo que defendió la importancia de vacunarse contra el virus, ya que considera que los jóvenes deben ser conscientes de los alcances de esta enfermedad.

Alice Cooper fue vacunado posterior a su diagnóstico de coronavirus, y dijo que tanto él como su esposa fueron bien atendidos por el personal médico. De igual manera, el cantante defendió las estrictas medidas sanitarias que se van a usar ahora en los conciertos musicales.

