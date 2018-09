Alfredo Palacios quiere reconciliarse con Verónica Castro

Con la finalidad de celebrar los 28 años al aire de su programa de radio 'Salud y Belleza', Alfredo Palacios realizó una transmisión honorífica rodeado de pasteles y con invitados especiales como Laura León.

En el programa compartió cómo llegó a la radio, con qué famosos se ha tenido problemas y si le gustaría recuperar la entrañable amistad que mantenía con Verónica Castro.

Alfredo Palacios y Verónica Castro eran grandes amigos

Entrevista realizada a Alfredo Palacios

-¿Cómo se dio la oportunidad de tener tu programa de radio?

“Para mí es maravilloso porque nunca había hecho radio y de repente el señor Rorelio Azcárraga me dio la oportunidad, yo no la busqué, él fue quien me buscó y me dijo: 'aquí te sientas y vas a hacer un programa'”.

-Se sabe que tienes muy buena relación con Cristian Castro a pesar del distanciamiento con su mamá Verónica.

“Cristian sigue siendo igual con todas las locuras que hace, lo veo y digo: 'éste se parece a su papá, cuando llegue a mayor va a ser igual que 'El Loco''”.

-¿Te gustaría fumar 'la pipa de la paz' con Verónica Castro?

“Yo no tengo problemas con nadie, si llega el momento que nos encontremos y platiquemos y todo eso, lo hacemos, no hay ninguna bronca. He tenido alejamiento con varias personas, pero a veces no es por enojo, simplemente es porque nos vamos comprometiendo con tantas cosas que luego no tenemos tiempo de nada”.

-¿Pero sí extrañaste la llamada de Verónica en este aniversario?

“Pues sí, también extraño la llamada de un gran amigo que nos separamos un poco, porque yo andaba con una onda rara en mi cabeza, dejé de hablarle y ahora cuando le hablé ya no me contestó. A huevo ni los zapatos entran”.

Alfredo Palacios con su pastel de aniversario

Alfredo Palacios en la celebración por los 25 años de su programa de radio