Alfredo Adame y su novia ya piensan en boda; ella llegará virgen al altar

La pareja recibió duras críticas en redes sociales por hablar de sus planes de boda.

Alfredo Adame y Magaly Chávez siguen dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora se sabe que ambos ya tienen planes de boda, esto pese a que tienen muy poco de haber iniciado su romance. Dicha información fue confirmada por el propio actor en una entrevista exclusiva que ofreció al programa Venga La Alegría.

De acuerdo a las declaraciones del también político, él ya le pidió que escoja un anillo de compromiso, el cual le entregará solo cuando ella se encuentre totalmente lista. Asimismo, aseguró que tiene grandes deseos de formar una familia a su lado, pues considera que es la mujer ideal para llegar al altar por cuarta vez en su vida.

“Quiero llegar al altar, tener uno o dos hijos y todo, hacerlo todo tradicional porque Magaly es una mujer de familia; ustedes… Si quiere de blanco, va, estoy dispuesto”, declaró Alfredo Adame, quien se encuentra muy enamorado, por lo que no descarta la idea de hacerse un tatuaje en su honor.

La pareja no se ha entregado a la pasión

Magaly Chávez sorprendió al confesar que todavía no ha tenido encuentros íntimos con el actor.

Ante dichas declaraciones, Magaly Chávez aseguró sentirse muy sorprendida, pues considera que todavía es muy pronto. Por tal motivo, ella señaló que le pidió al actor que tomara las cosas con calma y que disfrute de la relación, ya que aún “no se han entregado a la pasión”.

“Me dijo, ‘escoge’ y yo ‘espérate, vámonos poco a poco’, todavía no ha habido ni…y no, todavía no, todavía sigo siendo virgen, sin cuchiplancheo todavía”, declaró la novia del actor, quien asegura estar muy contenta a su lado pese a las múltiples controversias que lo rodean.

¿Quién es la nueva novia de Alfredo Adame?

La influencer hidalguense saltó a la fama tras participar en el extinto programa de Enamorándonos en TV Azteca.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la nueva novia de Alfredo Adame se llama Magaly Chávez, tiene 35 años de edad y es originaria de Pachuca, Hidalgo. En lo que respecta a su vida profesional, se sabe que participó en Enamorándonos y figura en obras de teatro, además de forjar una carrera en la música regional mexicana.

