Alfredo Adame y su inesperada reacción al meme donde aparece Karla Panini

En La Verdad Noticias te compartimos que Alfredo Adame ya se encuentra recuperándose en su casa tras la cirugía a la que se sometió, luego de haber recibido brutal golpiza a las afueras de su domicilio, por lo que desde entonces, ha llamado la atención de los usuarios.

Y es que, a pesar de las críticas y memes de cómo luce su rostro tras la operación, el polémico actor de 64 años de edad se ha tomado con humor los comentarios, incluso él mismo bromeó de cómo luce su cara, aunque compartió un meme donde mencionan a Karla Panini.

Cabe mencionar que en su momento te dimos a conocer cómo reaccionó al ser comparado con E.T. El Extraterrestre, pero en esta ocasión despertó curiosidad por su comentario por aquel meme de Panini que dice: "Quizás no me hubieran golpeado si alguien no le hubiera robado el novio a su amiga".

Alfredo Adame reaccionó al meme sobre Karla Panini

Adame se burló del meme sobre Karla Panini

Aquel meme donde aparece el rostro de "La ex Lavandera", el famoso comentó: "¿será?". Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar: "Todo es culpa de la Panini Adame", "Es probable", "Por supuesto", "Exacto es culpa de ella". Mencionan algunos internautas.

Recordamos que Panini se casó con el ex esposo de Karla Luna, pero los usuarios no olvidan la traición de Panini a su mejor amiga, pues es una de las figuras públicas más odiadas en redes sociales, incluso comparten memes sobre su traición.

¿Qué pasó con Magaly y Alfredo Adame?

Adame y Magaly finalizaron su romance

A pesar de los planes de boda, el conductor Alfredo Adame finalizó su romance con Magaly Chávez, luego de que ambos estuvieron participando en un reality show de TV Azteca, a la influencer le molestó el comportamiento violento del famoso y decidió finalizar la relación.

