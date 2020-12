Alfredo Adame volvió a hablar con su hijo tras Covid-19

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el actor y conductor Alfredo Adame ha tenido años muy complicados, después de ser prácticamente odiado por los internautas por comentarios homofóbicos y machistas, y también después de haberse peleado con sus hijos y su ex pareja.

Es por ello que, después de varios meses sin hablarse, el hijo del conductor, Sebastián, ha mostrado preocupación por su padre tras contagiarse de covid-19, por lo que no dudó en llamarle y mostrarle su apoyo, aunque estaban distanciados.

Fue en una entrevista para el programa “De Primera Mano”, que el polémico famoso relató que, si bien no tuvo una reconciliación con todos sus hijos, Sebastián sí se mostró muy atento con él, aunque el Covid-19 no ha afectado en nada al conductor, pues asegura que es asintomático.

“Con todos no, con Sebastián. Me habló muy cariñoso, me dijo ‘hola pa, ¿cómo te sientes?’; le dije ‘me siento bien, soy asintomático'.