Alfredo Adame tuvo un romance con una chica trans mientras estaba casado

Alfredo Adame se ha convertido en sinónimo de escándalo y el día de hoy lo volvemos a comprobar, esto debido a que la revista TVNotas compartió una entrevista exclusiva con audios, fotos y capturas de pantalla que demuestran que el actor tuvo un romance con una chica trans mientras estaba casado con MaryPaz Banquells.

De acuerdo a la información publicada por la revista de espectáculos, la joven responde al nombre de Alissa Milan y es 32 años más joven que el actor. Respecto al romance, ella cuenta que este se dio hace siete años y que se conocieron durante eventos en los que ambos coincidían, incluyendo la Expo Sexo.

Al ser cuestionada sobre quién busco a quien, la joven, que en aquel entonces tenía 25 años, mencionó que él se interesó en ella al enterarse que era una mujer transexual. Asimismo, revela que él buscó conquistarla comportándose muy cariñosamente y bajo promesas de que le pagaría todo.

No obstante, Alissa Milan se dio cuenta que el actor nunca cumpliría su palabra. Otro detalle que llama la atención es que este controversial romance se llevó a cabo mientras estaba casado con MaryPaz Banquells pero que el actor y ex candidato a diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan, CDMX en ningún momento se la mencionó.

Alfredo Adame quería hacer tríos y orgías con chicas trans

Sobre los motivos que la llevaron a terminar su romance, la joven menciona que ella no se sentía cómoda cuando Alfredo Adame le proponía hacer tríos y orgías con otras mujeres trans. Por otro lado, ella menciona que cree que él pudo haber filtrado los mensajes y audios que se mandaban en privado, situación que desató una ola de ataques en su contra.

Finalmente, Alissa Milan lo bloqueó de sus redes sociales y continuó con su vida: “Hoy todo acabó, ya lo tengo bloqueado de mis redes porque no me interesó seguir, ya no tenemos comunicación. Por su parte, el ganador de ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’ no se ha pronunciado al respecto de estas polémicas declaraciones.

Hoy en día, el actor ha visto afectada su imagen pública debido a los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Alfredo Adame inició su carrera artística en 1987 y su legado televisivo está conformado por 25 telenovelas, 10 películas, 6 programas como conductor, 5 programas de comedia, 2 obras de teatro, 3 series televisivas y 1 reality show, el cual ganó.

