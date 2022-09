Alfredo Adame termina con el ojo morado tras ser brutalmente agredido

El actor procederá legalmente en contra de sus agresores.

Alfredo Adame se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que sufrió heridas de gravedad en el rostro luego de ser brutalmente agredido a las afueras de su domicilio por un par de sujetos que participaban en un fuerte operativo policiaco.

De acuerdo a las declaraciones que el actor dio en exclusiva al programa Venga La Alegría, él se encontraba llegando a su casa cuando se percató que había una fuerte movilización policiaca, en la cual había fallecido un elemento y una mujer había resultado herida. Al darse cuenta de lo ocurrido, él se acercó a ofrecer su ayuda pero terminó siendo agredido.

El actor fue agredido a la puerta de su casa durante una trifulca policiaca.

“Llegó uno por atrás, cobarde que estaba con él y me avienta un puñetazo… Tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió, y a la hora que me da el trancazo me caigo y me empiezan a patear entre los dos”, declaró el conductor Alfredo Adame, quien mencionó que sus agresores ya han sido detenidos.

Alfredo Adame procederá legalmente contra sus agresores

Ante dicha situación, el ganador de 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!'dejó en claro que procederá legalmente en contra de sus agresores, esto pese a que algunas personas le han pedido que tenga consideración debido a que actuó cegado por el dolor de haber visto cómo asesinaban a su familiar pero a él sólo le importa que se haga justicia.

“Estoy ahorita en la fiscalía porque les voy a levantar la denuncia por lesiones, injurias, amenazas, por todo... Se van para adentro”, dijo Alfredo Adame.

¿Cuál es la edad de Alfredo Adame?

Hoy en día, el actor es conocido por las mútliples polémicas en las que se ha visto involucrado.

Alfredo Adame nació el 10 de junio de 1958, por lo que ahora tiene 64 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor inició su carrera artística en 1987 y ha participado en más de 50 proyectos de cine, teatro y televisión. Tristemente, hoy en día es recordado por los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado.

