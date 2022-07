Alfredo Adame sigue contra Gustavo Adolfo Infante, afirma que es un abusador

La disputa entre el actor Alfredo Adame y el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante continúa, pues hay nuevas acusasones. Algunos de los motivos de esta situación es que el actor acusó condutor de haber ocasionado la enemsitad con su hijo e insultó a la mamá de Gustavo Infante.

El periodista realizó una gran variedad de acusasiones contra Adame ante la Fiscalía de Especializada en Protección de Periodistas que según el actor son totalmente falsas. Además, alega que no debieron tomar en cuenta su demanda en dicha institución porque no cuenta con un título profesional de periodismo.

Esto fue lo que dijo Alfredo Adame al respecto: “levantar una denuncia contra mí por lavado de dinero, tráfico ilegal de armas, venta de niños nigerianos, nexos con el narco y no sé cuántas cosas más y se la desestimaron y todo, pero lo que la Fiscalía no sabía (es que) no es periodista”.

Alfredo Adame destapará los abusos del periodista

Alfredo Adame acusa a Gustavo Adolfo de violador.

Alfredo Adame comentó también que no le tiene miedo a la demanda que hizo el periodista y asegura que llegará hasta el nivel de la justicia que sea necesario. Conoce más de esta pelea en La Verdad Noticias.

Porque asegura que estaa aprovechando está situación para destapar los delitos de abuso sexual y de pederastía que han realizado contra Gustavo Adolfo Infante. Sobre ello afirma que ya ha encontrado cinco carpetas de investigación de acusasciones contra el supuesto periodista, aunque todavía está en proceso.

“Le estoy sacando todo lo que ustedes saben, todos sus acosos, todos sus abusos, toda la pederastia, las violaciones que ha cometido”.

¿Qué pasó con Oskarín y Alfredo Adame?

Alfredo Adame intentando golpear a Oskarín.

Otro de los altercados en los que se ha visto envuelto el pólemico Alfredo Adame ocurrió mientras participaba en el reality show Soy Famoso ¡sácame de aquí! ya finalizado. Al parecer el altercado ocurrió porque Adame estaba grtiandóle a una compañera y Oskarín le dijo que se calle.

Esto provocó una pelea física entre Adame y Oskarín pero fue detenida por otros participantes. Como consecuencia, el conductor y actor ya no podía dar ordénes en su equipo. También, recientemente Adame ha reaccionado contra la millonaria Luz María.

