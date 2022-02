Alfredo Adame sería demandado por llamar “tontita” a famosa conductora

El actor despotricó en contra de la conductora Joanna Vega-Biestro.

Alfredo Adame sigue dando de qué hablar tras la pelea callejera que protagonizó, y en esta ocasión el actor arremetió en contra de la conductora Joanna Vega-Biestro, de ‘Sale el Sol’, por los comentarios que la presentadora hizo sobre los disturbios del famoso contra una pareja.

Ante las cámaras, el también actor lanzó una serie de comentarios misóginos en contra de la presentadora a quien además llamó “tontita”, situación por la cual el famoso podría enfrentar una demanda.

“Fíjate esta tontita de Joanna Vega-Biestro dice que me devuelvan mi dinero y que quien me vendió las cintas y todo. Y luego hizo comentarios verdaderamente estúpidos… no? Es muy temeraria la tipa ésta”, comentó Adame.

El actor arremetió en contra de la periodista.

Además, el conductor amenazó con sacar a la luz declaraciones en contra de la presentadora, las cuales dijo afectarían su matrimonio. “Cuando yo suelte lo que se de ella… y que el marido se de cuenta, que es el hazme reír de todo televisa y que pues la mujer fue la novia de… medio cuerpo de choferes de las combis de Televisa espectáculos”, expresó.

Alfredo Adame enfrentaría demanda

Hasta el momento, la conductora Joanna Vega-Biestro de ‘Sale el Sol’ no ha emitido su opinión ante los comentarios del actor, tampoco ha revelado si actuará legalmente en su contra.

Sin embargo, el abogado penalista Alfonso Arnáez comentó que la periodista podría presentar una denuncia en contra de Alfredo Adame por “daño moral”.

“Puede ser acreedor de una demanda por daño moral porque está haciendo manifestaciones en contra de su compañera respecto a su honor, decoro, reputación, y está afectando en la percepción que tiene los demás sobre ella. Por lo tanto, podría iniciar acciones legales en la vía civil por daño moral”, indicó el abogado durante el programa ‘Sale el Sol’.