Alfredo Adame se une a apoyar a un presunto feminicida mexicano

Alfredo Adame es un famoso actor mexicano que después de compartir su postura respecto al caso de Coco Levy, vuelve a dar de qué hablar al expresar sus opiniones sobre el fallecimiento de la cantante Yrma Lydya en el restaurante Suntory en la colonia Del Valle.

Fue a través de una entrevista para el programa Suéltalo aquí, el actor confesó que conoce muy bien al señor Jesús N, el principal sospechoso implicado en el feminicidio de la cantante, pues fue uno de los abogados que lo asesoró durante su campaña política en 2021 y dijo que es un hombre pudiente y respetuoso.

Frente a las cámaras el famoso actor Alfredo Adame dijo: "Siempre conmigo fue muy amigo, siempre me dio buenos consejos... Es un hombre muy poderoso, con una economía envidiable, sí es un hombre que tiene mucho dinero, pero yo nunca vi nada".

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el presunto feminicida?

Resulta que en esta ocasión el polémico Alfredo Adame dijo: "A mí me vino a la mente inmediatamente algo que dijo alguien por ahí, pues esta jovencita estuvo no sé si casada o rejuntada con Quiñones, el dueño de Radio 13. Terminaron en tremenda bronca porque Quiñones decía que esta mujer le había robado dinero y que ellos habían terminado muy mal".

Por si fuera poco, sobre la diferencia de edades de la cantante y el presunto culpable, mencionó: "¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79? Amor no es. Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos que sucedió, yo sé que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido.

“No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo".

El actor supone cosas del asesinato

Entre otros detalles, Alfredo Adame señaló que el señor era accionista del restaurante en el que se llevó a cabo el crimen, además de ser el dueño de otros restaurantes:

"A mí me extraña tanto que haya hecho eso, que cite a su esposa en un restaurante. Digo, si lo quieres hacer, pues lo haces en tu casa".

Por último el actor Aldredo Adame dijo que a él nunca se la presentó: "Yo cuando fui el año pasado a su casa no recuerdo haberla visto. Él me la hubiera presentado. Pues si tú tienes una novia bonita y tienes 79 años y llevas gente a tu casa, lo primero que haces es presentar a la esposa para presumirla y lucirla. Yo la verdad no la conocí", concluyó.

