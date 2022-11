Alfredo Adame se niega a pasar solo las fiestas decembrinas y abre Tinder

Alfredo Adame, es una de las personalidades que más ha dado de que hablar durante los últimos meses, pues es bien sabido que tras la brutal golpiza que recibió ha acaparado las miradas de los reflectores, gracias a las impactantes declaraciones que ha realizado para diferentes medios de comunicación.

Y es que no podemos dejar pasar las diferentes polémicas que ha protagonizado, siendo una de ellas la supuesta demanda que interpuso en contra de sus agresores, a quienes aparentemente les ha otorgado el perdón, pues en palabras del artista jamás ha querido perjudicar a nadie.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te compartiremos algo completamente nuevo sobre el actor Alfredo Adame con lo que estamos seguros, quedarás impresionado, ya que todo parece indicar que no quiere terminar el año soltero, por lo que abrirá su cuenta en una famosa red social.

¿Alfredo Adame abrirá su cuenta de Tinder?

La imagen que Alfredo Adame compartió en su cuenta de Instagram

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que el también conductor compartió una fotografía en la que se puede apreciar el porcentaje de descarga de Tinder, misma que acompañó con el siguiente texto “Diciembre, a mí no me agarras solo”.

Cabe mencionar, que dicha publicación ha ocasionado mucho revuelo entre sus seguidores, ya que como bien recordarás, su última relación no terminó nada bien y muchos fuimos testigo de ello en el reality de TV Azteca conocido como “Soy famoso sácame de aquí”.

¿Qué pasó con Alfredo Adame y su novia?

Alfredo Adame y Magaly Chávez

Como es bien sabido, Alfredo Adame sostuvo un romance con la influencer y empresaria Magaly Chávez, con quien aparentemente tenía planes de boda por lo que muchos quedaron impresionados cuando ambos dieron a conocer su separación.

No obstante, es importante señalar que luego de los golpes que recibió el artista, fue su ex pareja quien aclaró que a pesar de no estar juntos, lamentaba lo sucedido.

